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Представители телеканала 1+1, принадлежащего Игорю Коломойскому направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Текст письма опубликовал УНИАН.  

«Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало», - говорится в письме.

При этом на канале утверждают, что «последние две недели из разных источников  получают информацию, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Нацсовета и передать контроль над каналом в другие руки».

В письме подчеркивается, что со стороны Нацсовета к каналу не было никаких замечаний или претензий.

«Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии – 29 декабря, и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства», - заявили представители канала.

Письмо подписали гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор департамента информационной речи С. Попов, директор департамента журналистских расследований М. Шиленко, ведущие ТСН Тиждень Алла Мазур и Наталия Мосейчук, ведущая ТСН Лидия Таран, ведущий, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов, руководитель Студии «Квартал-95» Владимир Зеленский.

Напомним, с 1 января группа «1+1 медиа», принадлежащая Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today.
ForUm

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