Рынок в очередной раз отреагировал на действия власти, а именно на появившуюся в конце года излишнюю гривневую ликвидность. Так наметившийся в последние дни рост курса доллара прокомментировал на своей странице в Facebook экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«22 декабря НБУ предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования объемом 10 млрд грн. Это официальная информация. По неофициальной, сумма, полученная банком в последние дни, уже как минимум в два раза больше. Т.е. отток денег из Привата продолжается, несмотря на успокоительные заявления чиновников. Украинцы не верят не только им, но и обещанным госгарантиям. И, как заведено, бегут в обменки.

Параллельно правительство снова наступило на старые грабли – начало судорожно «закрывать» год, пытаясь в последний месяц выплатить все, что задолжало. Благо, у Кабмина появились деньги - 38 млрд, которые перечислил НБУ. При этом, как гордо сообщил премьер, уже профинансировали даже 5,5 миллиарда гривен пенсионных выплат за январь. Как видим, ошибка прошлого года, когда подобным образом обвалили курс, ничему не научила», - написал он.

По мнению Арбузова, именно десятки миллиардов «лишних» денег, попавших на рынок, и спровоцировали рост курса доллара.

«Это и стало причиной того, что НБУ за два дня продал почти 150 млн долларов, а курс растет. И будет расти дальше, пока власти не поймут, что нельзя пренебрегать законами экономики», - написал бывший глава Нацбанка в Facebook.