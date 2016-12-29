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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность группы мошенников, которые пытались по поддельным документам незаконно отстранить и продать столичную недвижимость. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.  

В частности дельцы противоправно завладели многоэтажкой в ​​Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет 20 млн долл.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.

При обысках в офисах, квартирах и домах мошенников правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

 
ForUm

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