Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве деятельность группы мошенников, которые пытались по поддельным документам незаконно отстранить и продать столичную недвижимость. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
В частности дельцы противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет 20 млн долл.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.
При обысках в офисах, квартирах и домах мошенников правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
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