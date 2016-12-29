также в разделеПроисшествия
На Львовщине от гриппа умерли уже 4 человека 17
В Мариуполе полицейский протаранил троллейбус, есть жертвы 73
Силы АТО понесли потери в результате боя в районе Крутой Балки 262
Сутки в зоне АТО: 50 обстрелов и боестолкновение 46
На Львовщине патрульные остановили пьяного священника за рулем 37
Грицак: В Донецке подорвали бывшего чиновника СБУ 397
Штаб: За минувшие сутки НВФ 44 раза обстреляли силы АТО 15
За сутки в зоне АТО ранены двое военных, двое – попали в плен 164
В Тернополе водитель сбил полицейского и около километра тащил его на капоте 147
«Режим тишины» в АТО: НВФ применили танк 42
В зоне АТО пропали два бойца ВСУ 97
В Днипре во дворе многоэтажки неизвестный взорвал гранату 36
Во Львове произошла стрельба из-за песен уличных музыкантов 160
За прошлые сутки ранены 5 бойцов АТО 41
В Харькове возле автоцентра прогремел взрыв 68
На Львовщине на ходу загорелся мусоровоз, погиб водитель 41
Спасатели ищут потерявшегося у Говерлы туриста 36
В зоне АТО – 33 обстрела за сутки 42

За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает 112 Украина.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», - отметил он.

По словам Мотузяника, один военнослужащий погиб вчера в результате боя в районе Крутой Балки, другой военнослужащий погиб и двое получили ранения во время разминирования неподалеку Троицкого.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне АТО произошло 50 нарушений режима прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние