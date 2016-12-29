За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает 112 Украина.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», - отметил он.

По словам Мотузяника, один военнослужащий погиб вчера в результате боя в районе Крутой Балки, другой военнослужащий погиб и двое получили ранения во время разминирования неподалеку Троицкого.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки в зоне АТО произошло 50 нарушений режима прекращения огня.