Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в январе и феврале 2017 года ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.

Об этом он заявил во время заседания межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, сообщает УНИАН.

«На фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирования сильных снегопадов, образования гололеда и возникновения штормовых ветров», - отметил Кульбида.

Также он привел пример о тенденциях развития погодных процессов в Украине.

«В Киеве за последние 20 лет среднемесячная температура в столице в январе была ниже нормы только в двух годах (в 2010 году - значительно ниже); близкой к норме - в двух годах; выше нормы на 1-3 градуса - в восьми годах; значительно выше нормы - еще в восьми годах. Поэтому вероятность очень холодного января в Киеве составляет менее 5%», - отметил Кульбида.

По его словам, аналогичная ситуация с февралем: «Хотя количество случаев, когда температура была ниже нормы на один и более градусов, было 5, а 2012 год был достаточно холодным и температура тогда была значительно ниже нормы».