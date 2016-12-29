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Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.  

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», - заявил он на встрече с главами Минобороны и МИД России – Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. 

Путин заявил, что РФ будет «продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

«Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», - заявил он.
ForUm

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