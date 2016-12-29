У государства есть интерес к активам канала 1+1. Об этом заявил генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.

«Для нас стало неожиданностью узнать, что председатель Нацсовета связывает ситуацию с продлением лицензии канала 1+1 с национализацией «ПриватБанка». В нашей стране существует механизм национализации банка, но, слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов», - отметил он, добавив, что комментарий Юрия Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала 1+1. Ткаченко заявил, что канал не является активом «ПриватБанка».

«У студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. В частных беседах я неоднократно получал информацию, что со стороны Администрации Президента осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами Администрации Президента невыгодно иметь неподконтрольный медиаресурс», - говорится в заявлении, сообщает УНИАН.

Ткаченко также отметил, что в законодательных нормах отсутствует информация, что необходимо ждать месяц (до 23 января 2017 года) получения документа о пролонгации лицензии.

«Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему «будьте лояльнее к Президенту», подождите, дайте тот документ или другой... Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией шесть месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не более чем хитрость, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии», – заявил гендиректор «1+1 медиа».

Как ранее сообщал ForUm, представители телеканала 1+1 направили письмо Президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

В то же время первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что снований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.