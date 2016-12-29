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Следователи Главного следственного управления и оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции Украины при содействии департамента расследования противоправных деяний Фонда гарантирования вкладов физических лиц

установили причастность бывшего председателя правления ПАО «Банк Национальный кредит» в совершении уголовного преступления.  Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

20 декабря Главным следственным управлением Нацполиции по указанным фактам объявлено о подозрении Игорю Клименко.

Кроме того, уже 22 декабря Фонд заявил гражданский иск в рамках уголовного производства для предъявления подозреваемому Клименко.

Досудебным расследованием было установлено, что в свое время предправления ПАО «Банк Национальный кредит» подписал заранее убыточные договоры об открытии кредитной линии между финучреждением и коммерческой структурой. Процентные ставки по кредиту были в десятки раз меньше стандартных, которые предлагались банком.

Сумма убытков, нанесенных банку по указанным фактам, в настоящее время составляет 3,6 миллиона гривен.

Служащему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).
ForUm

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