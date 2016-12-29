Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом «ПриватБанк» в государственную собственность. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя НБУ Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

«Сегодня, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под одновременным давлением ряда факторов. С одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн», – отметил он.

С другой стороны, по словам Чурия, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

«В то же время отмечаем, что девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связан с переходом ПАО КБ «ПриватБанк» в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности», – подчеркнул он.

Чурий заявил, что, во-первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из «ПриватБанка» с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным – всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банк возобновилось. В то же время отток депозитов юридических лиц из «ПриватБанка» был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств по возмещению НДС.

«Во-вторых, на наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн. долл. США. В-третьих, поддержка ликвидности объемом 25 млрд грн, которую Национальный банк предоставил на прошлой неделе ПАО КБ «ПриватБанк», была частично направлена ​​на покрытие оттоков по депозитам, а также – на выполнение банком норматива обязательного резервирования, который банк не выполнял почти год до перехода в государственную собственность», – подчеркнул он.

В общем, по его словам, фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни пока нет – рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды.

«Как и ранее, Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, вызванных временными факторами, и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов сегодня составляет около 15,6 млрд долл. США. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ, а также эта сумма соответствует обязательствам Национального банка перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования EFF», – подчеркнул Чурий.

Он напомнил, что в течение текущей недели Национальный банк уже провел два аукциона по продаже иностранной валюты, при которых удовлетворил заявки участников на общую сумму 144 млн долл. США.

«Учитывая сохранение ситуативного давления на курс гривни Национальный банк сохраняет присутствие на межбанковском валютном рынке. Сегодня, 29 декабря, Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить чрезмерные колебания курса гривни. Объем аукциона – до 100 млн долл. США», – сказано в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины на валютном аукционе 28 декабря продал банкам 96,8 миллиона долларов.