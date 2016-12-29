Бортовая техника упавшего в Черное море самолета Ту-154 работала нештатно, заявил на пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — сказал он.

Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154. Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что, по предварительной оценке данных с бортовых регистраторов, явных отказов техники не было. Он отметил, что расшифровка информации с самописцев займет не менее десяти дней, а окончательные выводы будут через месяц.

По словам Байнетова, последний полет лайнера продолжался около 70 секунд, он поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 км/ч. При этом «особая ситуация» на борту развивалась около 10 секунд.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.