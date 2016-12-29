Следующее судебное заседание в деле о нарушениях при покупке квартиры нардепом Сергеем Лещенко состоится 25 января 2017 года, сообщает 112 Украина.

«Заседание перенесли. В суд позвонил адвокат Лещенко и сообщил о том, что он сегодня не может присутствовать на заседании, так как его вызвали на допрос по другому делу. Поэтому судебное заседание так и не началось. Судья сообщил о том, что заседание переносится на 25 января», - сообщил корреспондент канала.

Лещенко также не явился в суд.

Он сказал журналистам по телефону, что раньше знал о переносе заседания.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева получил протокол, составленный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), об административном правонарушении народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

Также отмечается, что агентство передало в суд компакт-диск с записью, которая подтверждает отказ Лещенко от подписания и ознакомления с протоколом.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть данный протокол в течение 15 дней.

Как ранее сообщал ForUm, народный депутат Сергей Лещенко купил квартиру в новострое в центре Киева. По словам нардепа, половину суммы на покупку квартиры он взял взаймы у учредителя «Украинской правды» лены Притулы сроком на 10 лет, другая часть средств – его сбережения как бывшего совладельца УП, остальное – это деньги его девушки Анастасии Топольськой.

Руководитель Национального антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник по результатам проверки законности приобретения Лещенко недвижимости заявил, что в покупке квартиры народным депутатом есть признаки административного правонарушения.