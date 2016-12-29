Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом сообщает ТАСС.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», - сказал источник в силовых структурах.

«Третий «черный ящик», находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», - уточнили в силовых структурах.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев – речевого и основного (параметрического) – удовлетворительное. Собеседник агентства добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Ранее были подняты на поверхность два бортовых самописца.