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Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом сообщает ТАСС.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», - сказал источник в силовых структурах.

«Третий «черный ящик», находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке», - уточнили в силовых структурах.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев – речевого и основного (параметрического) – удовлетворительное. Собеседник агентства добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

 Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Ранее были подняты на поверхность два бортовых самописца.
ForUm

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