США «получат ответ» в случае расширения санкций против РФ за вмешательство российских хакеров в выборы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, администрации Барака Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу «после нас хоть потоп», - заявили в Москве.

В МИД РФ считают, что «уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила».

«С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами «дипломатического характера» и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний «новогодний привет» от команды Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие «кибератаки из Москвы», - говорится в заявлении.

«Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про «русских хакеров», которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях», - подчеркнули в дипведомстве РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Барака Обамы готовится ввести дополнительные санкции против России за вмешательство в выборы в четверг, 29 декабря.