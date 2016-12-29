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Двое граждан Украины – члены экипажа арестованного в Ливии судна – вернулись домой.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«Благодаря комплексным мерам МИД и Посольства Украины в Тунисской Республике 28 декабря 2016 обеспечено возвращение на Родину двух граждан Украины – членов экипажа судна, которое в марте текущего года было арестовано в городе Мисурата (Государство Ливия)» - говорится в сообщении.
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