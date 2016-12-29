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На КПВВ «Майорск» начал работать новый логистический центр. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.  

«Он еще достраивается, но уже начал работать», - написал он в Facebook.

Глава ОВГА уточнил, что логистический центр создают предприниматели Бахмутчины.

«За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты», - отметил Жебривский.
ForUm

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