На КПВВ «Майорск» начал работать новый логистический центр. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Он еще достраивается, но уже начал работать», - написал он в Facebook.
Глава ОВГА уточнил, что логистический центр создают предприниматели Бахмутчины.
«За свой счет и своими силами. За первый день работы центра его посетили более ста жителей временно оккупированной территории Донбасса. Покупают в основном мясо-молочные продукты», - отметил Жебривский.
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