Прокуратура Киевской области вернула в государственную собственность земельный участок площадью почти 1 га, принадлежавшей семье экс-министра МВД. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что исполнительный комитет Подгорцевского сельсовета, в нарушение норм земельного законодательства и Закона Украины «О местном самоуправлении», принял незаконные решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 га, которые расположены на одном массиве.
Согласно п. 34 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исключительно на планерных заседаниях сельского, поселкового, городского совета решаются вопросы в сфере регулирования земельных отношений.
«Учитывая выявленные нарушения, прокуратура заявила в суд исковое заявление о признании незаконными и отмене решения, признании недействительными государственных актов на право частной собственности на земельные участки общей площадью около 1 га. Дело рассматривалось неоднократно судами различных инстанций», - говорится в сообщении.
Хозяйственный суд Киевской области принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и отменил решение о предоставлении спорных земельных участков в частную собственность жене бывшего министра МВД и истребовал земельные участки из чужого незаконного владения в пользу государства.
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