Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц в размере 7,94 млрд грн.

Соответствующее постановление от 28 декабря №1003 обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что данное решение принято в соответствии со статьей 17 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год».

«Установить, что Министерство финансов с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 млрд 941 млн гривен со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10 процентов годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя», – говорится в документе.

Напомним, по прогнозам НБУ, правительство Украины в 2017 году направит на увеличение уставных капиталов государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», а также на поддержку финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц менее 1% ВВП.