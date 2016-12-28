Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела против главы «ЛНР» Игоря Плотницкого не ранее середины января. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила корреспондент Алина Блохина.

«Слушание по этому делу отложили. Оно состоится не ранее середины января. Это связано с тем, что адвокат главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого заболел», - отметила она.

Соответствующее дело рассматривается по существу с октября. В частности, идет допрос потерпевших со стороны обвинения.

Ранее показания против Игоря Плотницкого предоставили в суде Надежда Савченко, ее мать и сестра.

Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко. 31 августа коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре без участия обвиняемого.