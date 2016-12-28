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Кабинет Министров назначил Виктора Иванкевича госсекретарем Министерства социальной политики.

Об этом журналистам после заседания правительства заявил министр Андрей Рева, сообщает Укринформ.

«Да, назначили Иванкевича», - ответил он на вопрос, назначили ли в министерстве госсекретаря.

Виктор Иванкевич родился 5 октября 1960 года в г. Киеве. Закончил Ленинградский институт водного транспорта (1986).

С 1984 года работает в сфере экономики, финансов, социальной защиты и труда, в том числе на профессиональных и руководящих должностях в сфере государственного управления.

С 12 марта 2014 года - заместитель министра социальной политики Украины - руководитель аппарата.

Иванкевич имеет значительный опыт работы с международными организациями, неоднократно приглашался к сотрудничеству в качестве эксперта в рамках международных проектов, имевших целью содействие социальным и экономическим реформам в Украине, в частности - создание системы общеобязательного социального страхования и реформирования социального сектора.
ForUm

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