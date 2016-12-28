Создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, определено одним из стратегических приоритетов правительства.

Об этом в среду на заседании Кабинета Министров сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

Глава правительства подчеркнул, что система безопасности и качества пищевых продуктов в Украине является несовершенной.

«Это комплекс мероприятий, которому все развитые страны придают очень большое значение. У нас, к большому сожалению, сегодня пока что эта система является не развитой», - сказал Гройсман.

Он также отметил, что в Украине должна быть создана новая система по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, поскольку нынешняя своих задач не выполняет.

«Очень важно нам добиться качества и безопасности пищевых продуктов. Если только задуматься, мы понимаем, что эта система является в Украине недостаточной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов, - это наш стратегический приоритет», - отметил премьер.

По словам Гройсмана, достичь безопасности пищевых продуктов можно благодаря реализации комплекса мер, применяемых в развитых странах мира.