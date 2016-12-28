Правительство своим постановлением упростило правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий по согласованию с владельцем при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательство в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не надо получать разрешительные документы», - отметил правительственный чиновник.

Вице-премьер-министр заметил, что после завершения указанных работ введение объекта в эксплуатацию также не требуется.