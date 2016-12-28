В ночь на 28 декабря на дороге Киев – Чоп возле города Буск инспекторы остановили нетрезвого водителя, который оказался настоятелем церкви одного из сел. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Правоохранители заметили автомобиль Deawoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы.

«Патрульные остановили транспортное средство, однако водитель и пассажир выбежали и пытались убежать. Их остановили. У водителя инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов. Для установления личности водителю сообщили, что придется ехать в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Мужчина возмущался и не хотел никуда ехать.

Уже сев в служебный автомобиль он заявил, что священник. Впоследствии информация об этом подтвердилась. Мужчина является настоятелем церкви одного из сел вблизи пгт Красное.

«Мужчина пытался уговорить патрульных не составлять админматериалы под разными предлогами», – сообщили в полиции.

Позже 32-летнего мужчину приехала защищать сестра. Он отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения. На него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде и постановление за отсутствие документов.