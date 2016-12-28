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На должность прокурора аннексированного Крыма назначен Олег Камшилов, ранее работавший первым зампрокурора Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года – первым заместителем прокурора города Москвы.

Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская. Она уволилась в связи с избранием депутатом Госдумы.
ForUm

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