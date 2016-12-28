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Кабинет Министров Украины реструктуризирует долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус, сообщает ЛІГА.net.

По словам главы ФГИУ, негативная конъюнктура рынка и высокие цены на газ привели к негативным результатам деятельности ОПЗ, это, в свою очередь, привело к ежемесячным убыткам ОПЗ.

«Фонд госимущества предложил рассмотреть проект распоряжения о реструктуризации долга на 1,5 млрд грн ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины», - отметил Билоус.

Он заявил, что принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга ОПЗ перед «Нафтогазом».

«С 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов», - уточнил глава ФГИУ.

Напомним, повторный конкурс по продаже 99,6% акций ПАО «Одесский припортовый завод» не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.
ForUm

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