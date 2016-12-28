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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 2020 года в Украине нужно провести земельную реформу.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Агропромышленный комплекс тоже должен быть реформирован. Мы считаем, что до 2020 года должны сделать с вами качественную земельную реформу», - отметил Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил, что власть должна стимулировать развитие АПК через различные программы поддержки.

Так, по его словам, со следующего года такие программы будут реализованы для животноводства, садоводства и сельскохозяйственного машиностроения.

Напомним, в октябре в Украине продлили мораторий на продажу земли до 1 января 2018 года.
ForUm

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