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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности.

По словам спикера, на луганском направлении боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и между 16:00 и 17:00. Противник 4 раза обстрелял 2 позиции ВСУ, применив легкое вооружение и бронетехнику.

На донецком направлении, в отличие от прошлых дней, враждебные обстрелы произошли по всему фронту.

«Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге,  Горловском периметре, в Авдеевский промзоне и на подступах к донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы», - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 46 мин.

На мариупольском направлении почти все вражеские обстрелы вчера произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение – минометы и пушки.

«По нашим позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более 6 часов», – сообщил спикер.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.
ForUm

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