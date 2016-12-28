За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности.

По словам спикера, на луганском направлении боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и между 16:00 и 17:00. Противник 4 раза обстрелял 2 позиции ВСУ, применив легкое вооружение и бронетехнику.



На донецком направлении, в отличие от прошлых дней, враждебные обстрелы произошли по всему фронту.

«Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, Горловском периметре, в Авдеевский промзоне и на подступах к донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы», - сказал Лысенко.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 46 мин.



На мариупольском направлении почти все вражеские обстрелы вчера произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение – минометы и пушки.



«По нашим позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более 6 часов», – сообщил спикер.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.