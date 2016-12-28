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Печерский районный суд города Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры относительно дачи разрешения на проведение в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене процедуры специального (заочного) досудебного расследования.

Такое решение в среду вынесла следственный судья Кристина Тарасюк на ходатайство адвоката Виталия Сердюка, сообщает Укринформ.

«Удовлетворить ходатайство защитника относительно определения подсудности по уголовному производству... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок», - сказала она.

По словам Сердюка, сейчас ходатайство относительно определения подсудности рассмотрения дела Януковича находится в Апелляционном суде города Киева, где должно быть рассмотрено в ближайшее время.

Ранее во время судебного заседания в среду адвокат Виталий Сердюк заявлял об отводе прокурорам, однако суд отказал в его удовлетворении.

Как известно, 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
ForUm

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