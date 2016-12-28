В результате ночного землетрясения, которое ощущалось в Одесской области, разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«28 декабря, около 01:21 в южных районах Одесской области г.Измаил, Рени, Болград, а также в Одесе зафиксировано незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения - восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша

«В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано», - отметили в ГосЧС.

Напомним, в ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение, толчки ощущались и в Украине.