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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО члены незаконных вооруженных формирований 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

На донецком направлении под огонь 120-ти и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли Майское, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское. Южное обстреляли из зенитных установок.

На луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

 
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