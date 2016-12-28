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В ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

По информации издания Думская, около 1:20 по киевскому времени жители Одесской области ощутили несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла.

По информации УНИАН, незначительные подземные толчки ощутили жители не только Одессы, но и Кривого Рога, Киева и других городов

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения был в 7 км на запад от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча.

Гипоцентр (очаг землетрясения) залегал на глубине 81 км.
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