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Во вторник, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,72 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7996/27,9224 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

Таким образом курс гривни по отношению к доллару упал стразу на 34 копейки.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,6498 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 234 сделки на сумму 100,08 миллиона долларов.


 
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