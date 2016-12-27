Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением экс-чиновником государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обвинительный акт по ч.2 ст.28 («Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору»), ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины в отношении бывшего заместителя директора завода по стратегии и маркетингу направлен в суд. Обвиняемый и сторона защиты ознакомились с материалами досудебного расследования.

Второй подозреваемый, руководитель двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами, объявлен в национальный розыск.

В НАБУ напомнили, что детективы разоблачили коррупционную схему, по которой государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш» понесло убытки на сумму 37,2 млн грн. По версии следствия, это произошло из-за предварительного сговора должностных лиц ГП с руководителями двух компаний с признаками фиктивности в период 2014-2015 годов. В результате заговора ГП продало электродвигатель постоянного тока «ПБК 380 / 80-2.25УХЛ4» фактически по себестоимости (1,39 млн долл.) указанным компаниям, а те, впоследствии перепродали его по рыночной цене в Республику Казахстан - по цене 3 млн долл. Эти действия повлекли тяжкие последствия государственным интересам.