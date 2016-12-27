На новогодние и рождественские праздники на Донбассе возможны провокации со стороны незаконных вооруженных формирований.

Об этом сегодня в ходе посещения военной части Национальной гвардии заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает ЛІГА.net.

«Нечистая сила именно в такие христианские праздники себя и проявляет. К сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну. Я могу прогнозировать, что будут провокации. Начиная с 2014 года у них особенно на христианские праздники что-то изнутри рвет наружу и они пробуют совершать провокации. Но нечистая сила всегда обречена», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, ожидаются ли на Донбассе провокационные действия со стороны противника в новогодние и рождественские праздники.

Напомним, с полуночи 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины». Однако НВФ не стали соблюдать перемирие.