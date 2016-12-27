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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы «Руна». Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове, передает 112 Украина.

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект, партия - это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат самую суть, саму идею, а не какие-то лозунги, популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу «Руна», - заявила Савченко.

«Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства», - пояснила депутат.

По словам Савченко, Украина до изменений в системе должна дойти эволюционным, а не революционным путем.

«У нас происходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизни. Только после каждого Майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот….Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине", - отметила Савченко.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Служба безопасности Украины  заявила, что эта встреча не была согласована.  

По данным СБУ, на встрече кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.

После этих событий Савченко была исключена из фракции «Батькивщина» и лишена членства в ПАСЕ.
ForUm

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