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Министр обороны Израиля, лидер партии «Наш дом - Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман призвал евреев Франции переезжать в Израиль в связи с политикой Франции в отношении еврейского государства и запланированной на 15 января в Париже конференцией по ближневосточному урегулированию, сообщает ТАСС.

«Достаточно посмотреть на все голосования Франции в международных организациях за последний год - в ЮНЕСКО, в Совете по правам человека ООН, в Совете Безопасности ООН, и все становится ясно», - сказал он. Высказывания министра на заседании НДИ приводит во вторник пресс-служба возглавляемой Либерманом партии.

В том, что касается конференции в Париже, Либерман сказал, что эта конференция будет безрезультатной. «Это не мирная конференция, никаких проблем она решить не может, да и не собирается, - продолжил министр. - Это самый настоящий трибунал против Государства Израиль».

По мнению Либермана, «главная цель (конференции) состоит в нанесении максимального ущерба безопасности Израиля, очернении еврейского государства». «Судя по той информации, которая доходит до нас, там готовится фактически современный процесс Дрейфуса, - продолжил министр. - Только теперь на скамье подсудимых вместо одного еврея будет весь народ Израиля»

По словам Либермана, конференция в Париже «еще более ухудшит отношение к евреям во Франции». «На фоне того, что мы видели за последние годы - теракты в еврейской школе в Тулузе, в кошерном магазине в Париже, антисемитские инциденты - ситуация обострится еще больше», - сказал министр.

По его мнению, «возможно, пришло время сказать французским евреям: это не ваше государство, это не ваша земля, оставьте Францию и приезжайте в Израиль». «Мне это видится единственно правильным ответом на этот сговор - иначе данную «конференцию» я назвать не могу», - указал министр.

 

 
ForUm

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