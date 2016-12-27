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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является местом, где можно «приятно провести время».

«У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!» – написал он в Twitter.

 


 

Ранее Трамп пообещал ООН большие перемены после своей инаугурации. 
ForUm

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