Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но в настоящее время является местом, где можно «приятно провести время».

«У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!» – написал он в Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.





Ранее Трамп пообещал ООН большие перемены после своей инаугурации.