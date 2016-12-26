также в разделеОбщество
26 декабря. Картина дня 23
Сеть АЗС «Роснефти» в Украине продадут швейцарцам 21
СБУ: В этом году из плена НВФ освободили 16 украинцев 14
В Киеве задержан фейковый полковник ВСУ 129
Нацсовет вновь проверит «СТБ» 52
В СБУ прогнозируют освобождение большого количества заложников 27
Задержан полицейский, обложивший «данью» коммерсантов в районе АТО 71
Сайт Минобразования не работает из-за хакерской атаки 43
Геращенко рассказала о пленных украинках, которых обещают передать Савченко 251
Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса 4127
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, погибла женщина 24
У Авакова заявили о снижении уровня преступности 20
Полторак: РФ поддерживает срыв НВФ перемирия 104
Лутковской разрешили встретиться с тремя политзаключенными в Крыму 55
Активисты движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительные акции для детей 27
В 2016 году в боях на Донбассе погибли 211 военных 27
«Л/ДНР» решили передать Савченко двух пленных женщин 201
На Одесчине действовала банда псевдосбушников 128

С 23 декабря пассажирам СВ вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно предоставляют питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках, а пассажиры некоторых международных маршрутов будут получать бесплатный завтрак. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, каждый пассажир ПАО «Укрзализныця», который будет путешествовать по маршрутам Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт и Львов - Будапешт, получит бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор, с печеньем или вафлями.

Вода, которую железнодорожники будут предоставлять пассажирам, - собственного производства филиалов ОАО «Укрзализныця» и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Питьевую воду выпускают в региональном филиале «Южная железная дорога» (марки «Гребенковская» и «Миргородский источник») и региональном филиале «Одесская железная дорога» (марки «Холодок» и «Бирзульськая»).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Ботинки зимние