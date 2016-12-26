С 23 декабря пассажирам СВ вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно предоставляют питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках, а пассажиры некоторых международных маршрутов будут получать бесплатный завтрак. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, каждый пассажир ПАО «Укрзализныця», который будет путешествовать по маршрутам Киев - Прага, Киев - Братислава, Киев - Будапешт и Львов - Будапешт, получит бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор, с печеньем или вафлями.

Вода, которую железнодорожники будут предоставлять пассажирам, - собственного производства филиалов ОАО «Укрзализныця» и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Питьевую воду выпускают в региональном филиале «Южная железная дорога» (марки «Гребенковская» и «Миргородский источник») и региональном филиале «Одесская железная дорога» (марки «Холодок» и «Бирзульськая»).