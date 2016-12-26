Столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В администрации подчеркнули, что информация о проверках киевских квартир на предмет количества жителей была подана некоторыми СМИ некорректно.

Так, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. «Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает», – отметил он.

«Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду», – подчеркнули в КГГА.

Напомним, ПАО «Киевводоканал» совместно с Киевской городской государственной администрацией весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных съемщиков квартир.