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Столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В администрации подчеркнули, что информация о проверках киевских квартир на предмет количества жителей была подана некоторыми СМИ некорректно.

Так, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. «Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает», – отметил он.

«Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду», – подчеркнули в КГГА.

Напомним, ПАО «Киевводоканал» совместно с Киевской городской государственной администрацией весной 2017 года активизируют работу по выявлению нелегальных съемщиков квартир. 
ForUm

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