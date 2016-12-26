Скончался начальник одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин. Причина смерти, по предварительным данным — сердечный приступ, сообщил РИА Новости представитель «Роснефти».

Ранее в понедельник СМИ сообщили о том, что тело 61-летнего Еровинкина было обнаружено в автомобиле в центре Москвы.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что тело Еровинкина было найдено в машине в центре Москвы. «Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде сегодня. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работала следственно-оперативная группа. Тело Еровинкина было направлено в морг ФСБ России.

Еровинкин в 2008-2012 годы руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период пост вице-премьера РФ.