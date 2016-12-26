Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных сил Украины, «собирал» деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Правоохранители установили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия.

«По информации спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов», - говорится в сообщении.



Сотрудники спецслужбы совместно с полицией задержали псевдоофицера возле столичного железнодорожного вокзала при регистрации в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных сил Украины в один из хостелов.

У мошенника изъяли поддельные удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.