также в разделеОбщество
26 декабря. Картина дня 23
Сеть АЗС «Роснефти» в Украине продадут швейцарцам 21
Пассажирам «Укрзализныци» начали давать бесплатные воду и завтраки 46
СБУ: В этом году из плена НВФ освободили 16 украинцев 14
Нацсовет вновь проверит «СТБ» 52
В СБУ прогнозируют освобождение большого количества заложников 28
Задержан полицейский, обложивший «данью» коммерсантов в районе АТО 71
Сайт Минобразования не работает из-за хакерской атаки 43
Геращенко рассказала о пленных украинках, которых обещают передать Савченко 252
Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса 4131
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, погибла женщина 24
У Авакова заявили о снижении уровня преступности 20
Полторак: РФ поддерживает срыв НВФ перемирия 104
Лутковской разрешили встретиться с тремя политзаключенными в Крыму 55
Активисты движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительные акции для детей 27
В 2016 году в боях на Донбассе погибли 211 военных 27
«Л/ДНР» решили передать Савченко двух пленных женщин 201
На Одесчине действовала банда псевдосбушников 129

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных сил Украины, «собирал» деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия.

«По информации спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов», - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы совместно с полицией задержали псевдоофицера возле столичного железнодорожного вокзала при регистрации в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных сил Украины в один из хостелов.

У мошенника изъяли поддельные удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги
Ботинки зимние