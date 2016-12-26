Хакеры устроили Ddos-атаку на сайт Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Атака была осуществлена в выходные, однако сайт не работает до сих пор.

«Уважаемые пользователи сайта www.mon.gov.ua! К сожалению, сайт Министерства образования и науки Украины по техническим причинам временно не работает. Извините за неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу ресурса», - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Как сообщал ForUm, в начале декабря работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы Украины была заблокирована.