также в разделеОбщество
26 декабря. Картина дня 23
Сеть АЗС «Роснефти» в Украине продадут швейцарцам 21
Пассажирам «Укрзализныци» начали давать бесплатные воду и завтраки 45
СБУ: В этом году из плена НВФ освободили 16 украинцев 14
В Киеве задержан фейковый полковник ВСУ 129
Нацсовет вновь проверит «СТБ» 52
В СБУ прогнозируют освобождение большого количества заложников 27
Задержан полицейский, обложивший «данью» коммерсантов в районе АТО 71
Геращенко рассказала о пленных украинках, которых обещают передать Савченко 251
Ветераны АТО начинают блокаду оккупированного Донбасса 4127
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, погибла женщина 24
У Авакова заявили о снижении уровня преступности 20
Полторак: РФ поддерживает срыв НВФ перемирия 104
Лутковской разрешили встретиться с тремя политзаключенными в Крыму 55
Активисты движения «Украинский выбор ― Право народа» провели благотворительные акции для детей 27
В 2016 году в боях на Донбассе погибли 211 военных 27
«Л/ДНР» решили передать Савченко двух пленных женщин 201
На Одесчине действовала банда псевдосбушников 128

Хакеры устроили Ddos-атаку на сайт Министерства образования и науки Украины. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Атака была осуществлена в выходные, однако сайт не работает до сих пор.

«Уважаемые пользователи сайта www.mon.gov.ua! К сожалению, сайт Министерства образования и науки Украины по техническим причинам временно не работает. Извините за неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу ресурса», - говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Как сообщал ForUm, в начале декабря работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы Украины была заблокирована.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние