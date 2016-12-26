Патрульные задержали мужчин, открывших стрельбу в центре Львова.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, в воскресенье вечером патрульных вызвали на улицу Театральную, где, по словам очевидцев, двое мужчин открыли стрельбу в воздух, угрожали прохожим. С ними была также женщина.
Патрульные получили ориентировку с описаниями неизвестных и начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который совпадал под описания нарушителя, при нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем с патроном в патроннике. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу.
Предварительно нашли 5 гильз 9 мм. Тем временем другой экипаж получил ориентировку о неизвестных лицах, которые сели в такси Daewoo Lanos. Их описания также совпадали с разыскиваемыми. Патрульные обнаружили этот автомобиль и остановили его. В салоне был мужчина и женщина. У него нашли травматический пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Его магазин был уже пуст. Также на коврике лежал нож с пятнами, похожими на кровь, и салфетка рядом.
На место вызвали следователей. Свидетели происшествия узнали всех трех лиц.
Причиной конфликта, по словам очевидцев, был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании.
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