Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

«Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых – 256», - отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: «В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц».

В то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тыс. человек.

Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и переданы Вооруженным силам.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала АТО погибли 3064 бойцов из всех силовых структур Украины.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения.