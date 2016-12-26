Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.
«Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых – 256», - отмечается в сообщении.
В управлении также рассказали о потерях техники: «В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц».
В то же время в нынешнем году контракт с армией подписали около 7,5 тыс. человек.
Также украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и переданы Вооруженным силам.
Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала АТО погибли 3064 бойцов из всех силовых структур Украины.
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения.
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