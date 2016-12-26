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Четыре государства бывшего Советского Союза почти готовы признать Крым территорией России. Об этом заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров в эфире 112 Украина.

«Для меня болезненно, что четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия как минимум с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения», - отметил он.

При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не «серой», а «черной» зоной на фоне Донбасса. «Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе, - ред.), а в Крыму они (оккупационная власть, - ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие есть на материковой Украине», - сказал он.

Напомним, Генассамблея ООН 16 ноября одобрила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Документ поддержали представители 73 стран, против него голосовали 23 страны.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию, согласно которой Россия признается государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.
ForUm

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