У здания Главного управления Нацполиции в Черкасской области собрались несколько десятков активистов с требованием встречи с новым главой полиции Валерием Лютым.

Об этом сообщает местное издание ИнфоМост.

Активисты пытались прорваться в управление, но полиция их не пропускала. В результате началась потасовка, заместителю председателя ГУНП в Черкасской области Виктору Иванько в ходе столкновений оторвали на форме пуговицы. Митингующие скандируют речевки против Лютого и министра МВД Арсена Авакова.

Потасовка продолжалась несколько минут, после чего депутатов областного совета от «Свободы» Сергея Воронова и Юрия Ботнара пропустили в помещение.

По данным издания, ранее митингующие пришли «поздравить» новоназначенного главу Валерия Лютого с наступающим Новым годом и принесли под стены полиции несколько шин и елку. Он вышел к митингующим и призвал не нарушать общественный порядок.