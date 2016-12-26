Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключает, что за авиакатастрофу Ту-154 могут нести ответственность российские спецслужбы. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Если говорить абстрактно о том, что произошло, я не отвергаю версию, что этот самолет могли подорвать российские спецслужбы... Это делается сознательно для того, чтобы выполнять те задачи, которые сегодня будут отвлекать российское общество от социально-экономических проблем», – отметил он.

При этом Шкиряк добавил, что, по его мнению, и убийство посла РФ в Турции, и падение Ту-154 над Черным морем – это все звенья цепи расплаты России за военные преступления в Сирии и в Украине. «Это все звенья цепи расплаты России за те преступления против человечества, преступления против любых норм человеческой, христианской морали, которые они сегодня осуществляют. Это следствие той страшной, кровавой вакханалии, которую Путин каждый день совершает как в Украине, так и в Сирии. Это все следствие тех десятков, если не сотен тысяч убитых сирийских детей, женщин, стариков. Это последствия невинно пролитой крови украинцев», – сказал он.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.