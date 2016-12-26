Сегодня, 26 декабря, в 3:45 вблизи Буск на объездной автодороге в автомобиле-мусоровозе «МАЗ» произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний водитель автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
По данным ведомства, огнем уничтожена кабина и двигатель автомобиля.
Тело погибшего доставлено в морг Буской центральной районной больницы. Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.
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