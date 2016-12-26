По факту пожара на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, его директор вызвали на допрос.



Об этом в эфире «Громадського» сообщил начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский.



«Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей», - сказал он.



Косовский отметил, что после допроса будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.



«Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок», - сообщил полицейский.



По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Как сообщила пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, рынок не проверялся с 2014 года в связи с мораторием на проверки.



«Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения», - сказала она.



Как известно, днем 25 декабря произошло возгорание в торговых рядах секонд-хенда по ул. Мурманской, 6.

При разборке сгоревших конструкций рынка было обнаружено тело погибшего человека.