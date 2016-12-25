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В Киеве в районе «Дарынка» произошел пожар.

Об этом корреспонденту ForUm’а сообщила спикер ГУ ГосЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

«В 11.43 поступил звонок о пожаре. Первое подразделение прибыло через семь минут. На тот момент площадь пожара была очень большой, около 1,5 тысячи кв. м. Работает 17 единиц основной и специальной техники ГосЧС. Пожар тушат», - рассказала она.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Кроме того, советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталка Макогон сообщила, что в связи с пожаром были закрыты станции «Лесная» и «Черниговская».

«Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции «Лесная» и «Черниговская» временно закрыты. Поезда курсируют только до «Дарницы», - сообщается на странице метрополитена в Facebook.

Автор этого видео Денис Овсяников под своим постом в Facebook сообщил, что горит рынок с секонд-хендом.
Валентина Дудко, ForUm

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