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На месте пожара в районе «Дарынка» в Киеве спасатели обнаружили тело женщины. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила спикер ГУ ГосЧС в г. Киеве Светлана Водолага.

«Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся», - рассказала она.

По словам Водолаги,  окончательная информация о количестве жертв будет предоставлена только после полной ликвидации пожара.

Напомним, в Киеве в районе «Дарынка» произошел пожар.
ForUm

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